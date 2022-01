Junior Cally contro Highsnob: «Con che coraggio porti a Sanremo un brano scritto da me»

La prima polemica sanremese arriva a due giorni dall’inizio del Festival. Protagonisti Junior Cally, che al Festival ha partecipato nel 2020, e Highsnob, che invece partecipa quest’anno insieme a Hu con il pezzo Abbi cura di te.



E proprio questo brano sarebbe la causa dei dissapori tra i due. Junior Cally ha infatti pubblicato una canzone che accusa Highsnob (all’anagrafe Michele Matera, Mike per gli amici), di portare su quel palco un brano che hanno scritto insieme: «Con che coraggio hai portato a Sanremo un brano frate scritto da me», inizia il brano che potete ascoltare qui sotto:





Per poi continuare: «Sei un poveraccio, è giusto che sappiate, signore e signori, che quel brano è scritto è pure mio e non ha pagato i produttori. Ti ho prestato 10.000, indietro ho visto nada, e smettila di fare il figo». E poi rime sulla carriera dell’altro, che Junior Cally avrebbe aiutato, e sui rapporti con le major.

Cally ha anche pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram:

«Caro Mike. A malincuore ho dovuto farlo. Potevo fare molto di peggio e assomigliare a te, ma no, non mi appartiene, il tuo male sei tu stesso e le tue scelte. Puoi raccontare balle a chi ti sta intorno, ma a me no. Adesso vai, corri sul palco».





I due avevano collaborato in passato, qui sotto il video di Wannabe (2018):





Non resta che attendere la risposta di Highsnob.