Joy Division, la storia della band in un nuovo libro

Tutta la storia dei Joy Division verrà raccontata in un libro, scritto da Jon Savage e intitolato This Searing Light, the Sun and Everything Else: Joy Division – The Oral History. L’autore ha raccolto tre decenni tra interviste, dichiarazioni e confidenze di tutte le persone più importanti del giro della band, dai musicisti come Bernard Sumner, Peter Hook e Stephen Morris fino a Deborah Curtis – la vedova di Ian – e l’artista Peter Saville.

Il nuovo libro di Savage – che si è già occupato della biografia dei Sex Pistols – arriverà nelle librerie britanniche il 7 marzo. Non è disponibile, al momento, nessuna informazione su un’edizione italiana.