Jovanotti: un’app per il Jova Beach Party

Jovanotti inizia a prepararsi al maxi tour del Jova Beach Party, in partenza tra due mesi. E lo fa con un’app realizzata per Android e iOS.

Si chiama Jova Beach App (giustamente) ed è completamente gratuita: all’interno si trovano la Jova Beach Radio e tanti altri contenuti esclusivi, oltre che estratti dei live che saranno disponibili dopo la partenza del tour.

La radio, realizzata in partnership con Radio Italia, è un vero canale di musica scelta in prima persona da Lorenzo Cherubini, con playlist, programmi, talk e interviste inedite, oltre che contenuti esclusivi e tanti aneddoti. Con la partenza del Jova Beach Party, la app si trasformerà in una guida interattiva, con tutte le informazioni possibili: dai migliori parcheggi per raggiungere le spiagge alle attività previste, fino agli aggiornamenti sull’ambiente circostante curati dal WWF e dalla Guardia Costiera.

Per chi volesse conoscere meglio tutti i segreti dell’app, ve li spiega Jovanotti in persona, qui sotto.