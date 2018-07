Jovanotti si racconta su VH1

Un teatro, una chitarra, e il racconto di 30 anni di musica. Dopo essere stato il primo ospite in assoluto della versione italiana (correva l’anno 2005), Jovanotti torna a raccontarsi a VH1 Storytellers, in onda domenica 29 luglio alle 21.10 in contemporanea su Vh1, Paramount Channel e Spike.

Lo speciale è stato registrato al Teatro Carcano di Milano il 5 luglio scorso, il giorno dopo la chiusura del tour dei record (più di 600mila biglietti per 67 concerti): «Ero in tour e ho pensato di sfruttare l’adrenalina che avrei vissuto il giorno successivo all’ultima data, perché ero certo che avrei avuto una condizione emotiva unica in quel singolo giorno dopo la fine del tour – ha rivelato Lorenzo – Venendo da mesi di potenza sonora ed energia incredibile ero incuriosito dal trovarmi solo con il silenzio intorno e la platea di un teatro tradizionale. È stato molto bello. Se dovessi rifarlo forse verrebbe meglio, ma non ugualmente vero. E a me interessa la verità più di ogni altra cosa. L’emozione, coglierla, viverla e trasmetterla.

Questo è il 30 esimo anno dal mio primo album; il passato mi piace che resti passato e il mio sguardo è sempre rivolto al futuro, ma la cifra tonda va rispettata e allora ben venga un racconto parziale, personale e improvvisato di questi 30 anni on the road».

Segnate l’appuntamento in agenda: questa sarà l’unica messa in onda integrale dello speciale (circa 2h e 30 minuti). Dal 30 luglio, sulle reti Viacom sarà trasmessa la versione editata.