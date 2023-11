Jovanotti: quattro mesi dopo l’incidente in bici «senza stampelle non cammino»

«Non cammino ancora senza stampelle», dice Jovanotti in un video condiviso su Facebook in cui offre un aggiornamento del suo stato di salute quattro mesi dopo l’incidente in bici avvenuto a luglio a Santo Domingo. «Per dicembre conto di cominciare. Per ora sto appoggiando il piede. I muscoli fanno male».

«Non so quanto ci vorrà per rimettermi in piedi, forse sei mesi, nessuno lo sa, neanche gli ortopedici. Mi fanno delle previsioni ma io dopo le smentisco. Tra un po’ dovrò operarmi per togliermi la placca alla clavicola perché mi si sta staccando».

Tutto sommato, dice Jovanotti, va bene: «Ci vogliono tempo e pazienza, ma va molto bene. Appena mi rimetto ci vediamo e festeggiamo, suoniamo un po’ di canzoni. Sento che dentro di me c’è in atto una gestazione di qualcosa di forte, di importante. Mi prendo il tempo che ci vuole perché le cose devono prendere forma e poi, quando arriverà il momento, le tiriamo fuori».

«Orco cane, ho fatto un gran casino», dice ancora, ridendo. «Sento anche la responsabilità dei musicisti e della mia squadra che avevo convocato per tutto il 2024. E quindi ho detto: ragazzi, mi dispiace, ma che dobbiamo fare? Grazie al cielo sono musicisti in gamba per cui troveranno da fare».