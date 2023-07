Jovanotti, incidente in bicicletta a Santo Domingo: «Mi sono rotto la clavicola e il femore, devo operarmi»

Jovanotti durante una vacanza con la moglie in Repubblica Dominica ha subito una brutta caduta in bicicletta. A raccontarlo è stato lo stesso Jova sui propri social dove condividendo un video in cui veniva soccorso da dei paramedici e un altro durante il ricovero in ospedale dove ha spiegato la gravità dell’infortunio.

«Ho rotto la clavicola e il femore in tre punti. Fa malissimo, un male bestiale», ha raccontato Jovanotti in un video pubblicato su Tik Tok. «Ho trovato un ortopedico qui a Santo Domingo e forse domani mi operano. Mi devono mettere un chiudo di titanio. Ho chiamato Fabrizio Borra, il mio uomo in Romagna che ha visto le lastre e ha detto “qui va operato”». Lorenzo ha poi tranquillizzato i suoi fan: «È un’operazione piuttosto comune, si recupera, ci vorrà un po’ di tempo. Però insomma, sono qua, sono vivo. Sto bene, mi hanno dato un antidolorifico e aspetto di operarmi. Mi hanno soccorso con grande cura».

Jova però ha già trovato la forza per scherzarci, come ha mostrato su Instagram dove sopra una foto delle lastre ha pubblicato uno scambio con la moglie Francesca Valiani. «Amore, andiamo in vacanza dai nostri amici in Repubblica Dominicana a luglio», scrive lei, «Bellissimo! Porto anche la bici così mi faccio qualche giro nell’interno…», la risposta di lui.