Jovanotti: «Il mondo dell’ambientalismo è più inquinato della fogna di Nuova Delhi» 

Quando alla fine del 2018 ha annunciato il Jova Beach Party, Jovanotti si è subito preoccupato di garantire la sostenibilità ambientale del progetto. Per riuscirci, si è rivolto al WWF, così da avere un punto di riferimento in grado di consigliarlo e garantire il rispetto delle aree in cui avrebbe suonato. Nei mesi successivi, però, il tour è stato tempestato di polemiche: dalla pulizia delle spiagge all’impatto sull’ambiente, fino all disturbo della quiete di alcuni fenicotteri.

In alcuni casi Jovanotti ha annullato o spostato i concerti, in altri si è limitato a rispondere alle accuse senza mai scomporsi più di tanto. Almeno fino a poche ore fa, quando ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un lungo post, uno sfogo dai toni molto duri verso alcune associazioni ambientaliste italiane – tra cui Lega Ambiente e l’Ente Nazionale Protezione Animali, nominate direttamente – accusate di aver sfruttato la popolarità dell’evento per diffondere notizie false e sfruttare l’attenzione dei media.

“Quando abbiamo iniziato a progettare JBP la primissima cosa che abbiamo fatto è stato contattare il WWF per poterli incontrare per raccontare l’idea e chiedere a loro un parere, e sono stato io personalmente a metterla come condizione di partenza”, scrive Jovanotti, poi attacca l’intero universo ambientalista, che definisce pieno di “veleni, divisioni, improvvisazione, cialtroneria” e “protagonismo narcisista. Il mondo dell’ambientalismo è più inquinato dello scarico della fogna di Nuova Delhi!”.

Infine, dopo aver elencato la serie di accuse rivolte al suo tour, Cherubini difende la collaborazione con il WWF e fa un appello per non trasformare il dibattuto sull’ecologia in “uno scontro di tifoserie”, ma di analizzare le cose “senza panico e con voglia di collaborare”. Proprio come nel suo post.