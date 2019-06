Jovanotti: il “Jova Beach Party EP” esce venerdì 7 giugno

A sorpresa, appena qualche giorno prima, Jovanotti ha annunciato un nuovo disco. Si chiamerà esattamente come il Jova Beach Party tour che partirà il prossimo 6 luglio nelle spiagge italiane, ma si tratta di un EP con sette brani inediti che uscirà un mesetto prima, cioè venerdì 7 giugno.

«Sono contentissimo di questo disco» ha scritto su Facebook il Jova. «È nato in parallelo con il progetto delle spiagge che prendeva forma e questi pezzi nuovi mi servivano per visualizzare l’estate che stavamo immaginando insieme. È una specie di colonna sonora di jova beach party, sono pezzi forti, spero vi piaccia, io ne sono pazzo.»

C’è da immaginare che fra i 7 brani in scaletta ci sarà ben poco spazio per i brani lenti e malinconici, anzi proprio non ce ne sarà. A un anno e mezzo da Oh, Vita!, prodotto insieme a Rick Rubin, Lorenzo Cherubini torna con degli inediti su CD e digitale.