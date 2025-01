Jovanotti farà un concerto per soli ciclisti

News Musica

“Quel giorno in ambulanza ho capito che si muore”: c’è una nuova canzone in cui Jovanotti racconta i ‘Fuorionda’ della vita

«Dice cose di me che non erano previste e che mi raccontano qualcosa, perfino pensieri che vorrei non pensare». È il secondo estratto dall’album ‘Il corpo umano vol. 1’ che uscirà il 31 gennaio