Jova Beach Party, annullata la data di Vasto: «In Italia le cose vanno così, a volte»

Il Jova Beach Party non passerà per Vasto. A dare la notizia l’amministratore delegato di Trident, Maurizio Salvadori, che da moltissimi anni collabora con Jovanotti. A niente sono serviti gli incontri tra il Comune e la prefettura, in seguito alle polemiche di alcuni giorni fa dopo lo stop ai lavori ordinato dalla forestale. Per il prefetto di Chieti Giacomo Barbato permangono le criticità sulla sicurezza e sulla paventata chiusura della Statale 16 .

Jovanotti ha commentato con un lungo post su Facebook: «La ragione è intessuta nelle dinamiche assurde che hanno trasformato un’occasione di festa, gioia ed opportunità di sviluppo di un territorio in scontro di forze locali in “bagarre”. Chi alla fine ha “vinto” ottenendo la cancellazione combatte una sua personale battaglia politica locale in affannosa ricerca di visibilità a buon mercato che evidentemente una cosa grande e bella come Jova Beach Party offre».

I biglietti saranno rimborsati.