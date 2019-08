‘Jova Beach Party’: a rischio la data di Vasto?

La data di Vasto del ‘Jova Beach Party’ sembrerebbe essere a rischio. I lavori per l’evento, previsto per il prossimo 17 agosto, si sarebbero fermati in seguito all’intervento dei carabinieri forestali, stamattina, che hanno ordinato lo stop alle ruspe incaricate dal Comune per i livellamenti della spiaggia e il taglio della vegetazione.

Come riporta Chieti Today, il sindaco Francesco Menna si è rivolto alla Procura della Repubblica dove ha depositato una informativa dettagliata e ha ordinato contestualmente la ripresa immediata dei lavori, dichiarando di non conoscere le ragioni dello stop.

Per ora nessun commento da parte dello staff del cantante.