Josh Homme: «Non ricordo nulla del concerto di Milano da quanto stavo male»

Josh Homme ha parlato per la prima volta della drammatica estate italiana del 2024 dei Queens of the Stone Age, quando a causa di un suo problema fisico è stato costretto a cancellare buona parte del tour europeo. La band ha fatto in tempo a suonare a Roma il 4 luglio, ha cancellato il concerto all’AMA di Romano D’Ezzelino del giorno dopo ed è tornata sul palco per l’ultima volta il 6 agli I-Days di Milano. Prima di tornare negli Stati Uniti i Queens hanno filmato Alive in the Catacombs, un quasi-unplugged nelle catacombe di Parigi che verrà proiettato oggi al Cinema Barberini di Roma.

«Il nostro ultimo disco» spiega Homme al Corriere «si intitola In Times New Roman e volevamo venire a suonarlo in Italia ad ogni costo, quindi l’idea era di fare le tre date italiane e poi volare a Parigi per il live alle catacombe. Sapevo che stavo pericolosamente male, ma organizzare le riprese sotterranee era stato così complesso che se non l’avessimo fatto sarebbe sfumato per sempre».

Poi il racconto della cancellazione e del ricovero: «Da qualche parte fra Roma e Venezia mi sono reso conto che non ce la facevo e ho chiesto di essere portato all’ospedale più vicino. Però volevano tenermi lì: il tempo di togliermi il camice e me ne sono andato. Ho fatto solo il concerto di Milano e il giorno dopo siamo volati a Parigi. Non ricordo nulla di Milano, da quanto ero fisicamente in difficoltà. Spero che sia stata ok perché mi sono impegnato tantissimo. Poi, subito dopo le catacombe, mi trovavo su un volo di emergenza per gli Stati Uniti con la febbre a 40,5 e tre ore dopo l’atterraggio mi stavano operando».

Homme non ha mai spiegato qual è stato il problema. L’anno scorso il Corriere ha scritto che si trattava di un’ernia inguinale. Anni fa ha avuto un tumore. «Posso dire che ho alcune meravigliose cicatrici, sembra che qualcuno abbia provato ad uccidermi e ne sono molto orgoglioso. A quanto pare la mia vita è fatta di esperienze molto vicine alla morte, ma non vorrei che fosse diversa. Non mi sono mai sentito vivo come il giorno in cui sono quasi morto, lì alle catacombe».

A luglio i Queens of the Stone Age torneranno in Italia, martedì 15 al Pistoia Blues Festival e mercoledì 16 all’AMA Music Festival di Romano d’Ezzelino (Vicenza), là dove avrebbero dovuto esibirsi nel 2024. «Siamo al settimo cielo perché non mi aspettavo di tornare sul palco così presto. Sto riprendendo un anno prima rispetto a quanto mi avevano pronosticato, quindi posso tornare in Italia a finire quel che abbiamo iniziato. Magari suoneremo di martedì, ma io lo trasformerò in un sabato».