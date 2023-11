Josh Homme è libero dal cancro

All’inizio di quest’anno Josh Homme aveva rivelato che gli era stato diagnosticato un cancro nel 2022 ed era stato sottoposto a un intervento chirurgico. In una nuova intervista, il frontman dei Queens of the Stone Age annuncia di aver ottenuto l’“all clear” per quanto riguarda la sua battaglia contro la malattia.

“Sto bene. È tutto a posto”, ha detto Homme quando ITV gli ha chiesto del suo attuale stato di salute, aggiungendo che si sente “meglio di come si sia sentito durante tutto l’anno”.

Homme ha anche parlato delle recenti perdite di diverse persone a lui vicine. “Molte persone sono morte intorno a me, nove persone nell’ultimo anno e mezzo ormai”. Anche se non ha fatto nessun nome, tra i suoi amici più cari c’erano l’ex compagno di band Mark Lanegan e il batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins.

Il cantante ha anche alluso alla controversa rottura con la sua ex moglie, la cantante Brody Dalle dei The Distillers: “Ho avuto anche un po’ di angoscia Ma non ho mai imparato tanto così in fretta. E quindi, alla fine, sono grato per tutto questo perché mi sento più vicino alle cose che amo veramente”.