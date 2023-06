Josh Homme dei Queens of the Stone Age ha rivelato che gli era stato diagnosticato un cancro

Josh Homme, il leader dei Queens of the Stone Age, in una nuova intervista con Revolver ha rivelato che lo scorso anno gli era stato diagnosticato un cancro. Il frontman non ha dato ulteriori informazioni sulla malattia, ma ha spiegato di essersi sottoposto ad un’operazione chirurgica andata a buon fine.

«Non dico che non potrebbe peggiorare. Non lo dirò mai. Ma potrebbe anche andare meglio, questo sì», ha spiegato nell’intervista. «Il cancro è stato la ciliegina sulla torta di un periodo davvero interessante (il riferimento è alle morti degli amici Mark Lanegan e Taylor Hawkins e alla battaglia per la custodia del figlio con l’ex moglio Brody Dalle, ndr.), sai? Supererò tutto questo e sarò grato di poter guardare indietro a tutto questo e sapere che mi ha reso una persona migliore». Homme ha poi aggiunto: «Ci sono un sacco di cose che voglio fare e ci sono un sacco di persone con cui voglio farle».

Tornando a parlare di musica invece, il nuovo album dei Queens of the Stone Age – In Times New Roman… – uscirà questo venerdì.