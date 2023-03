Josh Homme: «Basta falsità e speculazioni sulla mia famiglia»

Josh Homme ha diffuso un comunicato in merito alla battaglia legale per la custodia dei tre figli che lo divide dall’ex moglie Brody Dalle dei Distillers. È una delle rare volte in cui il frontman dei Queens of the Stone Age si esprime in merito ai problemi nati dopo il divorzio del 2019.

«Alla luce delle continue falsità, delle ripetute violazioni della privacy dei figli e del conseguente danno emotivo, è tempo di dire la verità», spiega Homme. «La speranza è che questo ponga fine alle domande e alle speculazioni e assicuri alla famiglia la privacy che merita».

Negli ultimi quattro anni, Homme e Dalle sono stati al centro di un’aspra battaglia legale. Dalle ha accusato Homme di violenza domestica e abusi. Tra le altre cose, il di lei fidanzato Gunner Foxx ha detto che il musicista dei Queens ha minacciato di buttarlo giù da un balcone in un centro commerciale in California la vigilia di Natale del 2021.

Sempre nel 2021, i due figli maschi di Homme e Dalle (nati nel 2011 e nel 2016, ndr) hanno chiesto un’ordinanza restrittiva temporanea nei confronti del musicista a causa di abusi fisici e verbali e guida in stato di ebbrezza, richiesta che il tribunale ha respinto. Alla figlia di Homme e Dalle (nata nel 2006, ndr) è stato concesso un ordine restrittivo temporaneo poi annullato nell’aprile 2022.

Ora Homme dice che le ordinanze restrittive erano state presentate da Foxx, il quale avrebbe addirittura falsificato la firma di Dalle. Non solo: Homme aggiunge che l’anno scorso lui e i suoi due figli maschi hanno ottenuto un ordine restrittivo contro Foxx e che il Tribunale della Famiglia di Los Angeles gli ha concesso un ordine restrittivo di quasi due anni nei confronti di Dalle per le azioni condotte da lei e Foxx, azioni che «non hanno solo causato danni emotivi ai figli, ma li hanno anche messi in grave pericolo».

Tra le persone che godono di un ordine restrittivo nei confronti di Dalle, ci sono i due figli, la figlia e il padre di Homme (Foxx e i legali di Dalle non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento).

La custodia dei figli, spiega Homme, gli è stata concessa a marzo 2022. I ragazzi sono «sono ora affidati alle cure del padre e dei nonni paterni». In autunno si terrà un’udienza per individuare una soluzione permanente per la custodia.

A fine 2021 Dalle è stata condannata a fare lavori socialmente utili per oltraggio alla corte quando si è rifiutata di dare il figlio di 5 anni a Homme, violando un ordine del tribunale. All’epoca, la cantante ha difeso tale decisione parlando con Rolling Stone: «Come madre, metterò i miei figli sempre al primo posto e li proteggerò a tutti i costi»

Homme dice infine di sperare in una soluzione in cui lui e Dalle «possano crescere i figli da separati e in modo pacifico».

Da Rolling Stone US.