Jon Hopkins, Apparat, Yves Tumor: VIVA! Festival torna in Valle d’Itria

Viva! Festival compie tre anni e per l’occasione si presenta agghindato di un programma generoso e di nomi succosi.

Tanto per cominciare, la creatura di Tourné e Club To Club torna di nuovo ad agosto, dall’1 al 4, e come sempre si articola in una serie di eventi cardine dispiegati nel territorio della Valle d’Itria, con Locorotondo come base operativa.

Si partirà da Jon Hopkins il 1 agosto, seguito da Gilles Peterson, Todd Terje Bamba Pana & Makaveli il venerdì 2 agosto. Le cartucce finali verranno sparate ovviamente sabato 3, con il ritorno in Italia di Apparat, Napoli Segreta e Yves Tumor, in un live italiano esclusivo. Si chiude in bellezza il 4, con una colazione Unusual Breakfast by Lavazza.

Va da sé che quello di oggi è solo un primo grande annuncio, ne seguiranno sicuramente altri. Nel frattempo, i biglietti sono già in vendita.