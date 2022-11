Johnny Marr e Andy Rourke degli Smiths hanno pubblicato il loro primo pezzo assieme in 35 anni

Che le cose tra Johnny Marr e Andy Rourke, rispettivamente chitarrista e bassista della formazione originale degli Smiths, fossero a posto era chiaro da un po’, almeno da quando Marr aveva invitato l’ex compagno a suonare due classici della band (There Is A Light That Never Goes Out e What She Said) durante il suo show di apertura ai Killers al Madison Square Garden. Che potesse arrivare nuova musica assieme era quindi nell’aria.

E così, a 35 anni dal loro ultimo brano in studio assieme, Marr e Rourke si sono ritrovati in Strong Forever, il nuovo brano dei Blitz Vega, gruppo formato dallo stesso Rourke con Kav Blaggers, chitarrista degli Happy Mondays.

«Andy mi ha chiamato un giorno e detto che Johnny avrebbe registrato delle chitarre per la canzone» ha raccontato Blaggers a Rolling Stone US. «E io gli ho detto ‘Cosa? Johnny? Johnny Marr?’, e lui mi ha risposto ‘Yeah’, nel suo classico modo di fare mancuniano».

«In questo brano volevo proprio il tocco di Johnny», ha raccontato Rourke. «Ha un suo suono distintivo, è quello che fa». Il bassista ha poi parlato del suo rapporto con Marr: «Siamo rimasti amici, ci conosciamo da quando abbiamo tredici anni, è uno dei miei più vecchie cari amici e penso che la nostra relazione si sia rafforzata negli anni».

Una reunion degli Smiths rimane però un’utopia stando alle parole di Morrissey che, proprio quest’anno, ha pregato Marr di smettere di parlare di lui durante le interviste.