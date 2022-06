Johnny Depp e Jeff Beck, ascolta il nuovo singolo ‘This Is a Song for Miss Hedy Lamarr’

Il nuovo album di Johnny Depp in coppia con Jeff Beck, che uscirà il 15 luglio e s’intitola 18, è composto per lo più da cover: John Lennon (Isolation), Beach Boys, Marvin Gaye, Killing Joke, Velvet Underground.

Conterrà anche due inediti scritti da Depp, ovvero Sad Motherfuckin’ Parade e This Is a Song for Miss Hedy Lamarr. Quest’ultima è stata pubblicata ufficialmente oggi, dopo essere stata suonata dal vivo. È dedicata all’attrice austriaca naturalizzata statunitense (1914-2000) che recitò al fianco di Clark Gable, Spencer Tracy e James Stewart e altri e che durante la Seconda guerra mondiale ideò col compositore George Antheil un sistema di guida a distanza per siluri. Non fu utilizzato dagli americani, ma è considerato un passo verso lo sviluppo delle comunicazioni wireless.

La canzone, ha detto Beck, «è uno dei motivi che m’hanno spinto a chiedere [a Depp] di fare un disco assieme». Dice a sua volta l’attore che «è un onore suonare e scrivere musica con Jeff, uno dei grandi che ho il privilegio di chiamare fratello».

Ecco This Is a Song for Miss Hedy Lamarr:





Mercoledì 20 luglio Jeff Beck e Johnny Depp si esibiranno in Italia, al Pordenone Blues & Co Festival. A questo link l’esegesi di un verdetto annunciato, quello del processo Depp vs Heard.