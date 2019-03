John Mayall in tour: il mostro sacro del blues arriva in Italia

John Mayall arriva in Italia, per otto date a partire dal 22 marzo. Il peso massimo del blues, ottantacinque anni compiuti lo scorso novembre, non sembra aver perso neanche un po’ di energia dai tempi gloriosi, da quando scoprì tra gli altri il talento di Eric Clapton.

A febbraio è uscito un nuovo album, Nobody Told Me, che sfoggia quasi gli stessi musicisti che accompagneranno il Lord of Blues nel tour, che fa anche tappa da noi. Tra questi, Carolyn Wonderland, Greg Rzab e Jay Davenport. “Così, ancora una volta, tornerò di nuovo in tour per dimostrare che il blues è più forte che mai. A presto!” ha scritto John per presentare il tour, di cui sotto vi elenchiamo le date. Biglietti in vendita sul circuito Ticketone.

– 22 marzo: Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

– 24 marzo: Ancona, Teatro delle Muse

– 25 marzo: Firenze, TuscanyHall (ex Obihall)

– 26 marzo: Roma, Auditorium Parco della Musica

– 27 marzo: Genova, Politeama Genovese

– 28 marzo: Trento, Auditorium Santa Chiara

– 29 marzo: Parma, Campus Industry Music

– 30 marzo: Fontaneto D’Agogna (Novara), Phenomenon