John Lennon, guarda il nuovo video di ‘Isolation’

C’è un nuovo video di John Lennon: si tratta di Isolation, ed è un estratto dal cofanetto Ultimate Collection dell’album di debutto del 1970 John Lennon/Plastic Ono Band’. Il video è stato girato al piano superiore della casa di John e Yoko a Tittenhurst Park nel Berkshire il 16 luglio 1971. Potete vederlo qui sopra.

Una clip che va ad aggiungersi a una performance mai vista prima di Give Peace A Chance e a un nuovo filmato di John e Yoko per Look At Me. Il cofanetto di otto dischi per il 50° anniversario di John Lennon/Plastic Ono Band è uscito lo scorso 16 aprile.