John Lennon e George Harrison insieme contro Paul McCartney

È stato pubblicato un video inedito registrato durante le sessioni di How Do You Sleep?, la canzone estratta dall’album Imagine prodotto da John Lennon nel 1971. Clip in cui l’ex Beatle si ritrova in studio con l’ex collega George Harrison per quello che fu il brano con cui Lennon attaccò violentemente Paul McCartney.

Lennon, infatti, si rivolgeva all’ex amico dopo che questi aveva rilasciato un’intervista in cui si prendeva il merito di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, l’album del 1967 con cui i Beatles scrissero pagine indelebili di storia musicale. Lennon, inoltre, era convinto che nell’album solista di McCartney, Ram, Paul si riferisse in maniera offensiva alla relazione tra lui e Yoko, convinzione in seguito confermate dallo stesso Macca.

Tuttavia, mentre nei testi di Ram McCartney aveva ‘ammorbidito’ gli attacchi con metafore e giochi di parole, tutt’altro discorso fu per How Do You Sleep?, dove la rabbia di Lennon nei confronti dell’ex collega è esplicitamente cantata nei versi che compongono il testo. Tra riferimenti alla teoria Paul Is Dead o al rapporto di McCartney con la madre scomparsa, il brano rimane l’unico brano in cui John attacca esplicitamente Paul.

Come si vede nel video diffuso oggi, che sarà parte della raccolta Imagine – The Ultimate Collection – in uscita il prossimo 5 ottobre per Universal – alle registrazioni del brano era presente anche George Harrison che aveva a sua volta attaccato McCartney nel singolo Wah-Wah, estratto dal suo triplo album solista All Things Must Pass. Durante le sessioni di How Do You Sleep? fece visita agli studi anche Ringo Starr, che dopo aver ascoltato il testo del brano si rivolse a Lennon dicendo «That’s enough, John» (Adesso basta, John).