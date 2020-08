John Lennon, ascolta il primo estratto dal nuovo box set ‘Gimme Some Truth’

Se fosse vivo, il 9 ottobre 2020 John Lennon compirebbe 80 anni. Per l’occasione, la moglie Yoko Ono e il figlio Sean hanno selezionato 36 canzoni dal suo catalogo solista in un nuovo cofanetto intitolato Gimme Some Truth: The Ultimate Mixes. I pezzi sono stati remixati non per cambiare gli equilibri fra gli strumenti, ma per ottenere una migliore qualità sonor.

Il cofanetto uscirà in vari formati proprio il 9 ottobre. L’edizione deluxe conterrà due CD, un Blu-Ray audio con la musica ad alta definizione, suono surround 5.1 e mix Dolby Atmos, un libro di 124 pagine, un poster e due cartoline tra cui una con la lettera con cui Lennon restituì alla Regina il titolo di membro dell’Ordine dell’Impero Britannico. Gimme Some Truth sarà disponibile anche su uno e due CD, su LP doppio e quadruplo, e in digitale.

Il primo pezzo tratto dalla collection è il nuovo mix del 45 giri Instant Karma! (We All Shine On) ripulito dal suono grezzo e granuloso dell’originale. I mix sono stati curati da Paul Hicks, che si è già occupato dei remix di Imagine – The Ultimate Collection, con l’assistenza di Sam Gannon. I due hanno usato i nastri originali e mixato le canzoni in analogico.

«Yoko» scrive Hicks nel libro incluso nell’edizione deluxe «tiene molto a tre obiettivi: rimanere fedeli agli originali, garantire che il suono sia generalmente più limpido, incrementare la chiarezza della voce di John». Qui sotto la track list del doppio CD.

CD 1

1. “Instant Karma! (We All Shine On)”

2. “Cold Turkey”

3. “Working Class Hero”

4. “Isolation”

5. “Love”

6. “God”

7. “Power to the People”

8. “Imagine”

9. “Jealous Guy”

10. “Gimme Some Truth”

11. “Oh My Love”

12. “How Do You Sleep?”

13. “Oh Yoko!”

14. “Angela”

15. “Come Together (live)”

16. “Mind Games”

17. “Out The Blue”

18. “I Know (I Know)”

CD 2

1. “Whatever Gets You Thru The Night”

2. “Bless You”

3. “#9 Dream”

4. “Steel and Glass”

5. “Stand By Me”

6. “Angel Baby”

7. “(Just Like) Starting Over”

8. “I’m Losing You”

9. “Beautiful Boy (Darling Boy)”

10. “Watching The Wheels”

11. “Woman”

12. “Dear Yoko”

13. “Every Man Has a Woman Who Loves Him”

14. “Nobody Told Me”

15. “I’m Stepping Out”

16. “Grow Old With Me”

17. “Happy Xmas (War Is Over)”

18. “Give Peace a Chance”