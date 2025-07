John Legend sul concerto a Napoli: «Mai trovato accordo, pubblicizzato senza mio consenso»

Il concerto del 6 luglio di John Legend e Mary J. Blige a Napoli non ci sarà. A dar la notizia è stato John Legend che attraverso una storia su Instagram ha raccontato che, in realtà, la trattativa non era mai stata portata termine.

«Cari fan italiani» si legge nel comunicato, «potreste aver visto la pubblicità di un mio concerto a Napoli. Questa pubblicità è stata postata senza che io ne fossi a conoscenza e senza approvazione. Il mio team è stato contattato per l’eventualità di esibirmi a questo concerto, speravamo di raggiungere un accordo con il promoter, ma non è stato possibile. Quindi, sfortunatamente, non terrò un concerto da voi».

Dopo aver ringraziato i fan per il supporto, Legend conclude: «Amo suonare in Italia e spero che succederà presto. Ma non voglio che i miei fan vengano ingannati e si aspettino di vedermi suonare a un evento in cui non ci sarò. Mi scuso per ogni inconveniente».

Il doppio concerto faceva parte di Napoli 4Ever Show, due serate per celebrare «il profondo legame tra Italia e Stati Uniti, ispirandosi a Filippo Mazzei, patriota italiano che nel XVIII secolo influenzò Thomas Jefferson nella stesura della Dichiarazione d’Indipendenza». L’altra serata, per ora confermata per il 4 luglio, sarà con 50 Cent accompagnato da oltre 100 musicisti della Indipendence Orchestra.

È di certo invecchiata male la frase del Consigliere delegato del Sindaco di Napoli per l’industria musicale e dell’audiovisivo Ferdinando Tozzi che, all’annuncio dell’evento, aveva dichiarato: «Siamo molto felici che questi giganti della musica internazionale abbiano scelto proprio Napoli per le loro date italiane».