John Frusciante, guarda il video del nuovo singolo ‘Brand E’

John Frusciante ha pubblicato un nuovo estratto da Maya, l’album solista che pubblicherà il 23 ottobre. Il pezzo si intitola Brand E e contiene quello che sembra un campionamento di Some Motherfucking Breakbeat del dj Hardsequencer. Il pezzo è accompagnato da un video diretto da Amalia Irons ambientato a Los Angeles. I protagonisti sono tre: Lee Bootee nel ruolo della Blind Follower, Frusciante nel ruolo dell’Osservatore e una gatta.

Non è un caso. L’album Maya prende infatti nome dalla gatta che il chitarrista ha avuto per 15 anni e che è scomparsa di recente. È un disco strumentale di elettronica influenzato da stili popolari soprattutto nella prima metà degli anni ’90 come breakbeat, hardcore, jungle. «Non m’interessa più cantare o scrivere testi come facevo un tempo», ha detto Frusciante. «Quando sono da solo mi viene naturale fare questo tipo di musica. Mi piace mettere le mani su macchine e computer».

Brand E è il terzo estratto dall’album dopo Amethblowl e Usbrup Pensul.