John Frusciante è tornato a suonare live con i Red Hot Chili Peppers. Guarda il video

Ormai non è più un segreto, John Frusciante è ri-ritornato nel gruppo, con il chitarrista che questo weekend è tornato a suonare dal vivo con i Red Hot Chili Peppers per la prima volta dopo ben tredici anni. L’occasione è stata il concerto in memoria di Andrew Burkle, figlio del magnate Ron Burkle, scomparso lo scorso 6 gennaio a soli 27 anni.

Sul palco insieme a Frusciante c’erano il cantante Anthony Kiedis e il bassista Flea mentre al posto di Chad Smith, assente, si è seduto Stephen Perkins, batterista dei Jane’s Addiction. Il set dei Peppers ha compreso tre canzoni, la loro Give It Away, I Wanna Be Your Dog degli Stooges e Not Great Men dei Gang of Four, suonata come omaggio al chitarrista della band, Andy Gill, scomparso lo scorso 1 febbraio a 64 anni. Gill, infatti, è stato il produttore del primo album dei Red Hot Chili Peppers. Frusciante è poi rimasto in scena per suonare qualche canzone dei Jane’s Addiction insieme a Dave Navarro – suo primo sostituto nei Red Hot ai tempi di One Hot Minute.

Thank you to the Burkle family for including us in your celebration of Andrew. His passion for life was contagious & his spirit lives on through our work at @THF.

A good example of Andrew’s magnetism was on display when this all-star lineup came together to play Iggy Pop #acbrox pic.twitter.com/8F3WjGT8K7 — Tony Hawk (@tonyhawk) February 9, 2020

From Dave Navarro's Instagram pic.twitter.com/iT8DNzxPh5 — RHCP Live (@redhot_live) February 8, 2020

GIVE IT AWAY com John Frusciante pic.twitter.com/lf0MPDqfWY — RHCP Brasil (@RHCPbr) February 9, 2020

I Red Hot Chili Peppers avevano ufficializzato il ritorno di Frusciante lo scorso 15 dicembre, con l’ormai ex chitarrista Josh Klinghoffer che, commentando il ritorno del collega e il suo inevitabile allontanamento, ha detto «Essere licenziato dai Red Hot è stato un po’ come morire». Nel frattempo, durante un’intervista rilasciata a Rolling Stone, il batterista Chad Smith aveva rivelato che i Red Hot Chili Peppers sarebbero attualmente al lavoro su un nuovo album in studio, realizzato proprio insieme a Frusciante.