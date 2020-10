John Carpenter ha annunciato un nuovo album di inediti

John Carpenter pubblicherà un disco di inediti all’inizio del prossimo anno, il 5 febbraio, con Sacred Bones. È il primo in quasi cinque anni, si intitola Lost Themes III: Alive After Death e non è una colonna sonora.

La serie di dischi Lost Themes nasce come «una colonna sonora per la vostra mente», e nel primo singolo Weeping Ghost un sintetizzatore riprende le atmosfere spaventose e inquietanti dei suoi film. Come nei primi due album della serie, Carpenter ha collaborato con il figlio Cody e il chitarrista Daniel Davies. «Iniziamo con un tema, una linea di basso, qualcosa che suoni bene e che ci porti al passo successivo», ha detto il regista del metodo di scrittura. «Poi continuiamo ad aggiungere elementi. Conosciamo i nostri punti di forza e di debolezza, sappiamo comunicare senza parole, e il processo è diventato molto più semplice che all’inizio. Siamo maturati».

Oltre al nuovo album, di recente Carpenter ha prodotto e scritto la colonna sonora per Halloween, il sequel-reboot del suo film girato da David Gordon Green uscito nel 2018.