Joe Strummer, ‘Rose of Erin’ è il nuovo inedito

Il prossimo 21 agosto Joe Strummer avrebbe compiuto 66 anni: l’anniversario verrà celebrato da una nuova raccolta di rarità pubblicata da Ignition Records, JOE STRUMMER 001, e dedicata a tutta la carriera del frontman dei Clash.

All’interno 32 tracce e 12 inediti, tra cui Rose of Erin, il singolo pubblicato oggi e che potete ascoltare poco sopra. Si tratta di un brano scritto per la colonna sonora di When Pigs Play, un film del 1993 di Sara Driver. La musica scritta da Strummer per la pellicola non era mai stata pubblicata, e ascoltando Rose of Erin possiamo esplorare il lato più intimo e cinematografico della sua scrittura.