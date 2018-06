Joe Strummer, in anteprima il video di ‘London is Burning’

32 tracce, 12 inediti, le colonne sonore e i brani più famosi di 101ers e Mescaleros. Ecco Joe Strummer 001, una nuova raccolta di rarità per celebrare la carriera del leggendario leader dei Clash. In cima all’articolo, e in anteprima solo sul sito di Rolling Stone, il video di London is Burning.

Oltre ai brani già pubblicati, 001 contiene una demo di Letsgetabitarocin del 1975, brano contenuto in Elgin Avenue Breakdown. «Sono riuscito a convincere Joe a scrivere il testo e registrare una versione nel settembre del 1975», ha detto il fotografo e amico Julian Yewdall. «Avevo depositato tutto in banca, mi sembrava il modo più semplice per proteggere il diritto d’autore. 30 anni dopo, e dopo aver chiuso il conto, mi sono ritrovato davanti quella busta e alcune vecchie lettere. È stato un momento incredibile».

La raccolta sarà pubblicata in 4 formati diversi: Deluxe box set in edizione limitata (quattro vinili, un singolo, cassetta, libretto con copertina rigida, badge, stampa artistica, serigrafia e tre brani inediti), Deluxe double CD, cofanetto doppio cd e cofanetto con i vinili. Joe Strummer 001 sarà disponibile dal 29 settembre.