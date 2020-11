Joe Biden canta i Metallica: ascolta il mash-up di ‘King Nothing’ 

Lars Von Retriever, lo youtuber che in passato aveva fuso la voce di Donald Trump con Fear of the Dark e Run To The Hills degli Iron Maiden, è tornato con un nuovo video mash-up dedicato alle elezioni americane. Protagonista Joe Biden, che “canta” un classico del 1997 dei Metallica, King Nothing.

Il “Re nulla” è ovviamente Donald Trump, e il testo della canzone è stato sostituito con frammenti della campagna elettorale di Biden, soprannominato “Iron Biden”. Lo slogan, ovviamente, è “Make America Metal Again 2020-2024”.

I Metallica, nel frattempo, hanno organizzato uno show di beneficenza in streaming, “Helping Hands”. L’evento ha già raccolto 1,3 milioni di dollari, che verrano destinati alla All Within My Hands Foundation: l’associazione ha già donato 645mila dollari di aiuti per le persone colpite dal coronavirus.