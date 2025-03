Joan Baez: «Democrazia americana in fumo, siamo governati da miliardari incompetenti»

Ospite ieri sera dello show Everybody’s Live with John Mulaney, Joan Baez ha detto la sua sul governo e la politica americana.

«Mi hai detto che potevo parlare di tutto», ha detto Baez a Mulaney. «Siamo qui a fare gli scemi e a divertirci, e va bene finché siamo consci che la nostra democrazia è in fumo e che siamo gestiti da un gruppo di miliardari incompetenti», un riferimento non solo al presidente Donald Trump, ma anche a Elon Musk.

Da inizio anno la Tesla di Musk ha perso quasi il 45% del valore in borsa, il 15% solo lunedì scorso. Possedere o boicottare le Tesla è diventato un atto politico da quando l’imprenditore si è schierato con Trump e ha assunto un ruolo attivo nell’amministrazione americana. Dopo aver appoggiato l’estrema destra tedesca, le immatricolazioni in Germania delle Tesla sono scese del 70%. I numeri sono negativi anche altrove in Europa e in Cina, aggravati da problemi conla Model 3.

Così, pur non potendo guidare, Trump ha comprato una Tesla Model S, facendo di fatto pubblicità al marchio quale «dimostrazione di fiducia e sostegno nei confronti di Elon Musk, un vero grande americano che non dovrebbe essere punito per aver messo le sue straordinarie capacità al servizio del progetto di rendere l’America di nuovo grande». Nel video che ha diffuso, Trump definisce la Tesla il miglior prodotto in circolazione. Al suo fianco, Musk con il figlio (qui il motivo per il quale lo porta in giro).

Anche Joan Baez ha posseduto una Tesla, presa su consiglio della sua assistente. È durata molto poco. «La odiavo, ma pensavo che dovevo farmela piacere. Nel giro di tre quarti d’ora mi sono schiantata contro una quercia nella mia proprietà… Mi son detta che era un segno».