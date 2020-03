Joan Baez dedica ‘Un mondo d’amore’ agli italiani in isolamento, il video

Joan Baez ha pubblicato un video omaggio per gli italiani in isolamento a causa dell’emergenza Covid-19. “Ho visto italiani cantare dai balconi e penso che siano una fonte di ispirazione per tutto il mondo”, dice la cantautrice e attivista prima di iniziare a suonare Un mondo d’amore, il singolo del ’67, scritto da Franco Migliacci, Sante Maria Romitelli e Bruno Zambrini per Gianni Morandi. Joan Baez l’aveva già proposta nel 2008 a Che tempo che fa.