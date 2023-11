Jimmy Page, live a sorpresa alla Rock and Roll Hall of Fame

Jimmy Page ha fatto un’apparizione a sopresa durante la cerimonia insediamento della Rock and Roll Hall of Fame.

Nella sua performance, registrata prima dell’evento, Page ha omaggiato il suo ‘eroe’, il chitarrista Link Wray, eseguendo Rumble.

Page ha parlato di quando ha ascoltato aver ascoltato Wray per la prima volta: «Da ragazzo 14enne che sapeva a malapena suonare la chitarra, ebbe un grande effetto su di me. Il vigore, la forza e il potere che aveva. E il fatto che non avesse paura. È stato semplicemente fenomenale».

La classe Rock and Roll Hall of Fame del 2023 comprende anche Rage Against the Machine, Kate Bush, Willie Nelson, Missy Elliott, Sheryl Crow, George Michael, DJ Kool Herc e The Spinners.