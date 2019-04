Jimmy Page: il corto animato sulla sua Fender Telecaster del 1959

La leggendaria Stratocaster di Jimmy Page finalmente ha un cortometraggio animato tutto suo, realizzato da Fender in collaborazione con il chitarrista dei Led Zeppelin.

È proprio lui, il protagonista, a dare la voce al narratore della storia. La chitarra, donata da Jeff Beck a Page ai tempi in cui entrambi erano chitarristi degli Yardbirds, col passare del tempo è stata modificata e decorata dallo stesso Page, da una prima versione a specchi (denominata Mirrored Telecaster) fino a diventare la Dragon Telecaster per via di un dragone che le è stato applicato sul corpo.

C’è comunque un motivo che spiega la realizzazione di un video tanto bello (selezionate i sottotitoli in italiano, se non siete pratici dell’inglese): il lancio di una nuova serie Custom di Fender dedicata all’ex socio di Robert Plant. Si parte dai modelli citati sopra, la Mirrored Telecaster a specchi e la Dragon Telecaster (25mila dollari ciascuna) alle più oneste Jimmy Page Telecaster e Mirror Telecaster, rispettivamente 1400 e 2500 dollari. Diciamo che una Jimmy Page Telecaster andrà più che bene, oppure si può sempre improvvisare un bricolage.