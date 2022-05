Jimmy Fallon prende il posto di Victoria nei Måneskin: guarda il live di ‘Supermodel’

«Vic non c’è perché non sta tanto bene, niente di grave, ma i ragazzi mi hanno chiesto di sostituirla»: parte così il nuovo live dei Måneskin al The Tonight Show on Jimmy Fallon, col conduttore che si mette una parrucca bionda e sale sul palco. È tutto vero.



I nostri sono tornati negli Stati Uniti pochi giorni dopo la loro esibizione sul palco di Eurovision per presentare il nuovo brano, Supermodel, prodotto da Max Martin e che ci hanno raccontato qui.



Il video dell’esibizione:





Qui, invece, l’esibizione sul palco di Eurovision: