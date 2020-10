Jimi Hendrix suona ‘Foxey Lady’ nella preview di ‘Live In Maui’, in uscita a novembre

È uscita una nuova clip dal documentario di Jimi Hendrix di prossima uscita, Music, Money, Madness… Jimi Hendrix in Maui, e c’è una performance di Foxey Lady che potete vedere qui sopra.

Nel film ci saranno i video inediti come quelli del concerto sull’isola nel 1972, che usciranno insieme a un disco live il prossimo 20 novembre. Alcune parti del live furono risuonate, come la batteria, a causa delle condizioni atmosferiche di quel concerto: l’ingegnere del suono Eddie Kramer ha detto in una dichiarazione, «Mitchell era determinato a mettere a posto il suono. C’erano venti a 50 km orari. Eravamo a lato di un dannato vulcano! Siamo riusciti a farlo in modo che nessuno possa accorgersene, questa è la magia. Mitchell conosceva il materiale molto bene ed è un tributo alla sua sensibilità di grande musicista nonché a quella dell’amico Jimi»