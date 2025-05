Jim Morrison, ritrovato il busto trafugato dalla tomba a Parigi

È stato ritrovato dopo quasi 40 anni il busto di Jim Morrison dei Doors trafugato dalla sua tomba nel cimitero parigino di Père-Lachaise. La scultura in marmo è ora nelle mani della polizia francese che lo ha trovato casualmente nel corso di una perquisizione legata a un’indagine per frode.

Non sono ancora stati diffusi ulteriori dettagli e perciò non si sa chi abbia rubato la statua dalla tomba e dove sia stata nascosta in tutti questi anni. Non è nemmeno chiaro se il busto tornerà al Père-Lachaise. Un portavoce degli eredi di Morrison si dice comprensibilmente «felice per la notizia» del ritrovamento. «È ovviamente un pezzo di storia che la famiglia voleva lì, sulla tomba di Jim».

Il busto è stato realizzato dallo scultore croato Mladen Mikulin e posto sulla tomba nel 1981, in occasione del decimo anniversario della morte di Morrison. È rimasto lì sette anni diventando una sorta di oggetto di culto per i fan che lo hanno coperto di scritte e danneggiato per portarsi a casa dei frammenti come souvenir. Una foto diffusa dalla polizia francese dopo il ritrovamento mostra la statua deturpata, coperta di graffiti e priva del naso.

Nel corso degli anni sono circolate varie teorie e voci sulla sparizione del busto. Poche settimane dopo il furto, due fan anonimi se lo sono attribuito in un articolo apparso sulla rivista Globe. Secondo altri è stata la direzione del Père-Lachaise a rimuoverlo per proteggerlo da altri atti di vandalismo.

La tomba di Jim Morrison è da sempre meta di pellegrinaggio degli appassionati dei Doors che hanno riempito di scritte la tomba e imbrattato persino le lapidi di altri defunti, trasformandole in cartelli con le indicazioni per raggiungere il luogo dove riposa Morrison.

Da Rolling Stone US.