Jessica Simpson e lo sperma di serpente per le corde vocali: «È come un miele»

Il segreto di Jessica Simpson per avere una buona voce? Lo sperma di serpente. In un già mitico Instagram Reel condiviso nel weekend, Simpson ha detto di aver assunto un integratore simile a uno sciroppo per aiutarla con la sua performance vocale: il suo contenuto era però rimasto un mistero fino a una recente ricerca su Google.

«I fan mi hanno chiesto ‘Cosa stai bevendo?’, e io ho risposto, ‘Non lo so. Il mio vocal coach mi ha detto di berla’», ha spiegato Simpson nella clip. «Hanno cercato su Google ed è venuto fuori che è sperma di serpente. È come un miele», ha detto Simpson, lasciandosi sfuggire una risata.

«Se vuoi una bella voce, devi bere lo sperma di serpente!» ha aggiunto.

Questo incredibile rimedio vocale arriva appena 10 giorni dopo che la cantante ha pubblicato il suo EP, Nashville Canyon, Pt. 1, ed è tornata a esibirsi dopo 15 anni di stop.

All’inizio di questo mese, Simpson ha fatto la sua prima apparizione sul palco dal 2010, eseguendo cover di Son of a Preacher Man e These Boots Are Made for Walkin’ insieme ad alcuni brani del suo nuovo EP.

«Avevo bisogno di ricordare chi ero e perché volevo cantare», ha detto Simpson. «E avevo bisogno di dimenticare chi mi avevano detto di essere».