Jessica Einaudi, in anteprima il nuovo video ‘I Don’t Care’

Un organo, qualche accenna di elettronica e la voce in primo piano. Esce oggi in anteprima I Don’t Care, nuovo singolo di Jessica Einaudi e primo anticipo di Black and Gold, il nuovo lavoro in studio che la cantatrice ha co-prodotto con Federico Albanese, con cui Jessica in passato ha già collaborato per il progetto dream pop La Blanche Alchimie.

Black and Gold è un album intimo, dove l’improvvisazione elettronica diventa uno specchio per la melodia, dettata dalla voce di Jessica tra dolori e perdite, vittorie e sconfitte, amore ed odio, ombra e luce. Per il primo anticipo, I Don’t Care, Jessica si è lasciata ispirare dalle fotografie di Maria Svarbova, ricreando l’effetto delle piscine scattate dalla fotografa ma nelle stazioni della motropolitana di Berlino, dove la cantante vive ormai da anni.

«Mi piace questa loro surreale immobilità e la scelta dei toni di colore è davvero unica», ha commentato Jessica Einaudi parlando della clip che accompagna il brano. «Insieme al regista Marco Jeannin abbiamo cercato di seguire questa traccia per creare l’estetica di questo video. L’amore, che sia romantico, materno, platonico o spirituale, ci porta in una bolla meravigliosa dove puoi quasi perderti. Mi piace la simbologia del nuoto perchè è cosi’ che un po’ ci si sente quando si ama. E’ come un universo parallelo con i suoi codici, odori e colori».