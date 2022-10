Jerry Lee Lewis è morto a 87 anni

Jerry Lee Lewis, leggenda del rock famosa per le sue performance dinamiche al piano, è morto nella sua casa di Desoto County, in Mississippi. L’addetto stampa di Lewis ha confermato la sua morte a Rolling Stone, ma non sono ancora chiare le cause del decesso; aveva 87 anni.

Ieri, una breaking news lanciata da TMZ aveva erroneamente annunciato il suo decesso, rettificando soltanto a distanza di diverse ore. Nato a Ferryday, in Louisiana, il 29 settembre del 1935, negli anni Lewis ha coniato uno stile personalissimo e riconoscibile, incentrato su una felice contaminazione tra rhythm & blues e boogie-woogie che ha fatto la storia del rock’n’roll.

A cominciare dal suo album del 1969 Another Place, Another Time, Lewis ha fatto qualcosa come una ventina di hit country finite nelle Top 10 american, tra cui What Made Milwaukee Famous (Has Made a Loser Out of Me). Quattro di queste hit sono andate anche al numero uno, e si è classificato in alto anche nella classifica dei 100 più grandi cantati country di tutti i tempi di Rolling Stone. In un’intervista del 2020, ci aveva raccontato la sua routine degli ultimi anni trascorsi in casa in compagnia di sua moglie, Judith Coghlan, a riposo. «Più che altro riposo, guardo la tv, faccio gli esercizi che devo fare», spiegava. L’anno prima, un infarto gli aveva tolto l’utilizzo della mano destra, costringendolo a cancellare un tour mondiale che l’avrebbe portato a suonare in posti prestigiosi come il New Orleans Jazz Fest.

Noto per successi come Whole Lotta Shakin’ Goin’ On e Great Balls of Fire, ha vinto quattro Grammy, tra cui un Grammy alla carriera e due Grammy Hall of Fame Awards.