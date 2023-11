Jennifer Lopez, il suo primo album in dieci anni uscirà a febbraio 2024

«Quando da piccola mi chiedevano cosa avessi voluto diventare da grande la risposta era sempre la stessa: volevo essere innamorata». Con queste parole Jennifer Lopez ci racconta “chi è lei adesso” nel trailer di This Is Me… Now, il suo primo disco in 10 anni.

This Is Me… Now arriverà il 16 febbraio 2024 e sarà anticipato dal singolo Can’t Get Enough previsto per il 10 gennaio 2024. Sempre il 16 febbraio arriverà anche This Is Me… Now: The Film su Prime Video lanciato dal claim: hear it, see it, live it.