Jennifer Lopez e Shakira canteranno al Super Bowl 2020

Stavolta è ufficiale: a esibirsi durante l’halftime show del prossimo Super Bowl – finale di campionato di football americano – saranno Jennifer Lopez e Shakira.

L’annuncio è arrivato sui social con una foto che potete vedere qui:

Two 👑 👑 First time together on stage…on the world’s biggest stage. Welcome @JLo and @shakira to #PepsiHalftime #SBLIV @RocNation @NFL pic.twitter.com/ks1p9FbMLB

— Pepsi (@pepsi) September 26, 2019