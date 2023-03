Jenna Ortega di ‘Mercoledì’ sarà la protagonista del nuovo film scritto da The Weeknd

Non solo un tour mondiale in atto, una serie in uscita per HBO (The Idol, scritta con Sam Levinson, regista e sceneggiatore di Euphoria e Malcolm & Marie), ma anche un film in cui è attore principale, produttore esecutivo e sceneggiatore. The Weeknd sembra non aver limiti.

Il film, di cui non è ancora stato comunicato il titolo, nasce da una sceneggiatura di The Weeknd scritta durante la prima pandemia del 2020. Un lavoro a cui si è presto unito Reza Fahim (già nel team di scrittura di The Idol) e Trey Edward Shults (Waves – Le onde della vita, It Comes at Night), che del progetto è regista, co-sceneggiatore e produttore esecutivo.

Finora si sa ben poco del film e della trama – che dovrebbe incentrarsi sulla vita di una famosa pop star – se non i nomi degli attori protagonisti. A sostenere la prima prova d’attore principale dell’artista saranno Jenna Ortega, fresca del successo di Mercoledì di Tim Burton dove interpreta Mercoledì Addams, e Barry Keoghan, nominato agli Oscar per Gli spiriti dell’isola.

A curare la colonna sonora, insieme a The Weeknd, sarà Oneohtrix Point Never, musicista e compositore sperimentale nonché produttore esecutivo di Dawn FM (insieme allo stesso The Weeknd e Max Martin). Oneohtrix Point Never arriva così a firmare la sua terza soundtrack dopo le collaborazioni con i Safdie Brothers nei film Good Time e Uncut Gems.

«Sto provando a trovare il giusto bilanciamento tra il film e la musica» ha raccontato The Weeknd a Rolling Stone US. «Penso di aver capito come fare«.