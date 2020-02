Jehnny Beth lancia il singolo ‘Flower’ e annuncia un nuovo album

“La vita è strana”, ha scritto oggi Jehnny Beth su Instagram. “È il giorno dell’annuncio del mio album e sono su un treno per andare a visitare mio padre che è da due giorni in terapia intensiva. Dovevo essere a Los Angeles per promuovere l’album questa settimana, ma ho deciso di stare con la famiglia”.

L’album a cui si riferisce la cantante delle Savages è il suo primo solista. Si intitolerà To Love Is to Live, uscirà l’8 maggio su Caroline Records, sarà prodotto da Flood. Fra gli ospiti ci saranno Romy Madley Croft (the xx), Cillian Murph, Joe Talbot (IDLES). Proprio oggi è stato lanciato un nuovo singolo intitolato Flowers che potete ascoltare qui sopra. Alla fine del 2019 la cantante aveva pubblicato il singolo I’m the Man, dalla colonna sonora di Peaky Blinders.

“Quando ho iniziato a lavorare a questo disco l’unica cosa a cui riuscivo a pensare era l’impermanenza della vita. Dovevo farlo prima che fosse troppo tardi. Ed eccomi qui seduta su un treno a dirvi che il mio album sta arrivando e si chiama To Love Is to Live. Oggi queste parole sono più che mai piene di significato. Non c’è nient’altro nella vita, giusto?”. Qui sotto la copertina dell’album.

Jehnny Beth sarà in Italia prima dell’estate per un’unica data il 9 giugno al Magnolia di Milano.