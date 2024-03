Jeff Lynne ha annunciato il tour d’addio della Electric Light Orchestra. L’ultimo giro di concerti si chiama Over and Out Tour. Sono previsti show almeno per ora solo negli Stati Uniti.

Il tour inizierà ad agosto. Le ultime date sono previste a ottobre, ma (come sempre) è possibile che ne vengano annunciate altre.

L’avventura della Electric Light Orchestra è durata dal 1970 al 1986. Lynne si è poi dedicato ai dischi solisti e alla produzione, dai Beatles (c’è la sua mano dietro al suono di Free as a Bird e Real Love) a Tom Petty, oltre a far parte del supergruppo dei Traveling Wilburys con lo stesso Petty, Bob Dylan, George Harrison e Roy Orbison. Nel frattempo il batterista Bev Bevan ha continuato a far concerti col nome ELO Part II.

Lynne ha poi rimesso in piedi la band nel 2001 per pubblicare l’album Zoom e portare in giro hit come Evil Woman e Mr. Blue Sky con una formazione che di quella storica aveva solo il tastierista Richard Tandy. Sono seguiti altri due album in studio, Alone in the Universe (2015) e From Out of Nowhere (2019), entrambi pubblicati a nome Jeff Lynne’s ELO.