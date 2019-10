Jeff Buckley, guarda il video animato di ‘Sky Blue Skin’

Un collage di foto, video e pagine del diario di Jeff Buckley si sparpaglia su tutto lo schermo nel nuovo video animato di Sky Blue Skin, brano che il musicista registrò nell’ultima session in studio prima della sua morte nel 1997. La canzone, una composizione cupa ed essenziale, è stata recentemente pubblicata per il 25° anniversario di Grace.

Per mettere insieme questa clip così surreale, Sony si è affidata allo studio d’animazione Temple Cache che, mettendo insieme i frammenti del diario di Buckley, ritagli di giornale e pattern floreali, ha dato vita a una sorta di armadietto animato di una liceale americana.

Registrato il 13 settembre 1996, Sky Blue Skin è uno dei brani più desiderati da fan e collezionisti di Buckley. Il testo, così come il diario e molti oggetti personali, fa parte del materiale raccolto per il nuovo libro Jeff Buckley: His Own Voice, curato dalla madre Mary Guibert e dal biografo (e senior writer di Rolling Stone USA) David Browne.