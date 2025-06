Jazzarìa 2025: due serate di jazz internazionale nei Giardini della Reggia di Venaria

La Reggia di Venaria torna a ospitare Jazzarìa, la seconda edizione della rassegna jazz realizzata in collaborazione con Blue Note Milano. Due concerti all’aperto – sabato 28 e domenica 29 giugno – anticipano il programma estivo delle “Sere d’Estate”, tra musica dal vivo, architetture barocche e passeggiate nei giardini.

Ad aprire la rassegna saranno Ray Gelato & The Giants, affiancati dalla cantante britannica Emma Smith. Sassofonista e voce dallo stile swing, Ray Gelato è noto per le sue esibizioni energiche e per un repertorio che unisce jazz, rhythm & blues e atmosfere rétro. La serata successiva vedrà protagonista la vocalist statunitense Dee Dee Bridgewater, accompagnata dal suo quartetto e con la partecipazione speciale del trombettista Fabrizio Bosso.

Il concerto di Bridgewater, vincitrice di Grammy e Tony Awards, chiuderà la due giorni con una scaletta che spazia dagli standard del jazz al soul, arricchita dal dialogo musicale con Bosso, tra i jazzisti italiani più apprezzati anche all’estero.

I concerti avranno inizio alle 21:45, ma il biglietto include anche la possibilità di visitare la Reggia, i giardini e le mostre in corso – tra cui l’esposizione dedicata alle collezioni d’arte della Genova dei Dogi e l’affascinante installazione di opere a “luce solida” di Anthony McCall – a partire dalle 18:30. Sarà inoltre possibile fermarsi per un aperitivo nel Roseto, accompagnati da un DJ set, nell’attesa dell’inizio degli spettacoli.

Jazzarìa si inserisce nel programma di Blue Note Off, il format che porta fuori dai confini milanesi la proposta musicale del celebre jazz club. L’iniziativa è sostenuta da Scalo Milano Outlet & More come event sponsor, con Radio Monte Carlo come radio ufficiale e Rolling Stone Italia tra i media partner.

In caso di pioggia, i concerti si terranno al Teatro della Concordia.

Biglietti disponibili su lavenaria.it.