Jay-Z, Foo Fighters, Iron Maiden: le nomination per la Rock & Roll Hall of Fame 2021

Pochi minuti fa sono state diffuse le nomination per la Rock & Roll Hall of Fame del 2021. Nella lista ci sono Jay-Z, Foo Fighters, Mary J. Blige, Tina Turner, Iron Maiden, Go-Go’s, Rage Against the Machine, Kate Bush, Devo, Chaka Khan, Carole King, Fela Kuti, LL Cool J, New York Dolls, Todd Rundgren e Dionne Warwick. A maggio verranno annunciati gli artisti che hanno raccolto più voti e che in autunno parteciperanno alla cerimonia a Cleveland.

Per entrare nella lista di quest’anno, gli artisti devono aver pubblicato il primo singolo o album almeno nel 1995. Sette artisti sono stati nominati per la prima volta: Foo Fighters, Go-Go’s, Iron Maiden, Jay-Z, Carole King, Fila Kuti e Dionne Warwick. King, in realtà, è già entrata nel 1990 con Gerry Goffin, mentre Tina Turner ha fatto lo stesso nel 1991 con Ike Turner. Se dovessero farcela, sarebbero la seconda e la terza donna a entrare per due volte nella Hall of Fame dopo Stevie Nicks. Anche Dave Grohl ha l’opportunità di tornare dopo l’ingresso nel 2014 come membro dei Nirvana. I Foo Fighters e Jay-Z sono gli unici artisti alla prima nomination: per LL Cool J è la sesta; per Todd Rundgren, Rage Against the Machine e Chaka Khan è la terza; la seconda per Kate Bush, Devo, Carole King e New York Dolls.

«Questo gruppo di artisti riflette la diversità e la profondità della musica che la Hall of Fame vuole celebrare», ha detto John Sykes, a capo della Rock & Roll Hall of Fame Foundation. «Hanno avuto un impatto indelebile sul panorama musicale mondiale e influenzato moltissimi altri artisti». Alla votazione finale parteciperanno 1000 tra giornalisti, artisti e membri dell’industria discografica. Verranno conteggiati anche i voti dei fan, che potranno partecipare attraverso il sito rockhall.com.