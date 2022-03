Jay-Z e Kanye West sono i rapper più pagati del 2021

Il mito del rapper che fa sold out e guadagna una valanga di soldi non muore mai, ma da tempo è stato surclassato da quello del rapper imprenditore presso se stesso. La musica è il terreno fertile su cui coltivare altre e più remunerative forme di business. E così, solo nel 2021 Jay-Z ha guadagnato 470 milioni di dollari (circa 423 milioni di euro). Non tutti tramite la musica, appunto, ma anche grazie alla vendita di quote del servizio di streaming Tidal e dello champagne Armand de Brignac.

Jay-Z guida la classifica dei 10 rapper più pagati nel 2021 che riportiamo sotto. Sono stime di Zack O’Malley Greenburg. L’ex editor di Forbes ha stimato i guadagni dei king del cash prendendo in considerazione il reddito al lordo delle tasse per l’anno solare 2021 e deducendo compensi per i collaboratori e spese varie, operazione compiuta tramite la consultazione di vari database e interviste.

Jay-Z guadagna dieci volte quel che guadagnava 10 anni fa. Si stima che il suo patrimonio netto sia pari a 1,5 miliardi di dollari (circa 1,35 miliardi di euro). È miliardario anche Kanye West che nel 2021 ha portato a casa 250 milioni di dollari. Non grazie a Donda, ma al brand Yeezy.

Diddy deve parte dei suoi guadagni alla sua vodka, Khaled ai contratti coi brand di moda, Wiz Khalifa ai prodotti con cannabis, Doja Cat (unica donna in classifica) alle partnership con Pepsi e Candy Crush. Del resto, i guadagni maggiori realizzati da chi fa musica nel 2021, non solo in campo hip hop, sono attribuibili alla vendita del catalogo da parte delle grandi star, vedi il caso di Bruce Springsteen, il musicista più pagato in assoluto nel 2021.

Ecco la top 10 dei rapper (in dollari):

1. Jay-Z (470 milioni)

2. Kanye West (250 milioni)

3. Diddy (75 milioni)

4. Drake (50 milioni)

5. Wiz Khalifa (45 milioni)

6. Travis Scott (38 milioni)

7. DJ Khaled (35 milioni)

8. Eminem (28 milioni)

9. J. Cole (27 milioni)

10. Birdman, Doja Cat, Tech N9ne (25 milioni)