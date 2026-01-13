Jay Weinberg, l’ex batterista degli Slipknot ha lasciato i Suicidal Tendencies

E se anche il 2026 fosse un altro anno orribile per i batteristi? Il 2025, se ricordate (ma nel caso fate un ripasso qui), non è stato semplice per il mondo delle pelli e dei tamburi. Tra litigi, licenziamenti e cambi di band, la sezione ritmica di molte band rock è stata ampiamente rivoluzionata.

Siamo appena entrati nel nuovo anno, ma ecco arrivare il primo cambiamento. Jay Weinberg ha lasciato i Suicidal Tendencies.

Il batterista – che nel 2023 era stato messo alla porta dagli Slipknot per «decisione creativa» – era entrato ne Suicidal Tendencies nel 2024. «Un onore e un privilegio», le sue parole dei tempi.

Ora, dopo un anno e mezzo con la band, Weinberg ha deciso di fare un passo indietro: «Con mia moglie stiamo aspettando il nostro primo bambino e sto dedicando del tempo a progetti che mi appassionano, a una serie di nuove collaborazioni, a completare il mio studio casalingo e lavorando su una serie di cose che non posso ancora rivelarvi».

Continua il batterista: «È stato un anno e mezzo incredibile di concerti coi Suicidal Tendencies. Mi avete preso con coi quando ero giù e mi avete dato l’opportunità di capire davvero il significato di un messaggio come You Can’t Bring Me Down (non puoi buttarmi giù, ndt) in un momento in cui ne avevo davvero bisogno. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza».

«Non posso immaginare la mia vita da batterista senza l’enorme influenza che i Suicidal Tendencies hanno avuto su di me. Alcuni dei miei batteristi preferiti fanno parte della storia di questa band ed è stato un onore aggiungermi a questa lista».