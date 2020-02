Jason Momoa diventa Ozzy Osbourne nel nuovo video ’Scary Little Green Men’

Durante la sua carriera Jason Momoa ha già interpretato alcuni personaggio memorabili, da Aquaman a Khal Drogo di Game Of Thrones, ma probabilmente nessuno avrebbe mai potuto prevedere che l’attore avrebbe vestito i panni del Principe delle Tenebre. Momoa, infatti, si è trasformato in una versione muscolosa di Ozzy Osbourne nel video che promuove l’uscita del nuovo album dell’ex Black Sabbath, Ordinary Man.

Il disco è uscito venerdì scorso ed è il primo lavoro solista di Ozzy da Scream, uscito nel 2010. Nella clip realizzata insieme a Momoa, ideata per la promozione del del disco, si sente il singolo Scary Little Green Men, cantato in lip sync dall’attore, con tanto di morso al pipistrello nei secondi finali del video.

Momoa, d’altronde, è un grandissimo fan della musica metal e di recente è salito sul palco durante un concerto di Phil Anselmo per This Love dei Pantera.Ozzy Osbourne, invece, ha recentemente cancellato le date in Nord America del tour per ragioni di salute, appena poche settimane dopo aver annunciato di soffrire di Parkinson.